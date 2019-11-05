Vali Meral Ve Başsavcı İşlek'den Başkan Kalaycı'ya Ziyaret

05.11.2019 12:17

Karaman Valisi Fahri Meral, bugün (5 Kasım 2019 Salı) Karaman Belediyesi'ni ziyaret etti. Saat 09.00'da gerçekleşen nezaket ziyaretinde; Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu. Belediye başkanlığının meşakkatli bir görev olduğuna değinen Vali Meral, Başkan Kalaycı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın bir diğer konuğu da Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek oldu. Geçtiğimiz aylarda Karaman'a atanan Başsavcı İşlek'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kalaycı, ilimiz ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler