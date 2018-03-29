Vali Meral, Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Karaman Valisi Fahri Meral ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Madeni Tornacılar Kaynakçılar Otomotor ve Tamirciler Odası ile sanayi esnafını ziyaret etti.

Oda yönetimi ile bir araya gelen Vali Meral ve Başkan Çalışkan, oda çalışmaları hakkında bilgiler alarak sanayi esnafının taleplerini dinledi.

Daha sonra yeni sanayideki iş yerlerini gezen Meral, sanayi esnafıyla sohbet etti ve işleri hakkında bilgi aldı.