Vali Meral, karantina yurtlarında incelemede bulundu Karaman Valisi Fahri Meral, karantinada tutulan 473 kişinin kaldığı öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Fahri Meral, karantinada tutulan 473 kişinin kaldığı öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

Karaman'da 14 gün süreyle misafir edilecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden getirilen vatandaşların kaldığı Mümine Hatun Kız öğrenci yurdunda korona virüs tehdidine karşı kurumda alınan önlemleri yerinde inceleyen Vali Meral, ziyareti sırasında yürütülen çalışmalar hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten bilgi aldı. Meral, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla sağlık personelleri tarafından sağlık muayeneleri yapılan vatandaşların korona virüs tehdidine karşı tedbir amaçlı olarak 14 gün kız öğrenci yurtlarında misafir edileceğini belirtti. Bu süre zarfında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gereken tedbirleri aldıklarını ve her türlü ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Meral, alınan tedbirlere mutlaka uyulmasını ve sosyal mesafe kuralına riayetin son derece önemli olduğunu aktardı.

Meral'e ziyaret ve incelemelerine İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun da katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA