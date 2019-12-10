Vali Meral "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla buluştu
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Vali Meral "Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla buluştu

Karaman Valisi Fahri Meral, "Aralık Ayı Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

10.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:26
Vali Meral

Valisi Fahri Meral, " Ayı Halk Günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.


Vali Meral, valilik binasında vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun ve talepleri değerlendirdi.

İlgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Vali Meral, vatandaşların sorun ve taleplerinin incelenmesi ve gerekli araştırmaların yapılarak çözümü konusunda çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.


Toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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