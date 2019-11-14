Vali Meral "Halk Günü"nde vatandaşların sorunlarını dinledi

14.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:14

Karaman Valisi Fahri Meral, kasım ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.



Vali Meral makamında kabul ettiği vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek ilgili kurum müdürlerinden vatandaşların taleplerinin incelenmesi ve çözümü için titizlikle çalışılmasını istedi.

Toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Evren Çakır, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayrettin Aslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ertuğrul Barış Selçuk, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA