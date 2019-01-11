Vali Meral'e Ziyaretler

Karaman Valisi Fahri Meral, Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) makamında kabul etti.

Vali Meral, ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Gençlik Vakfı üyelerine faaliyetlerinde başarılar diledi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer'in vakıf olarak yürüttükleri ve hayata geçirmeyi planladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdiği ziyaret, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi.

Ziyarete, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Genel Merkez ve Karaman İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Kaynak: AA