Vali Meral'den, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yemiş'e ziyaret

12.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:02

Karaman Valisi Fahri Meral, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Burhan Yemiş'i ziyaret etti.



Vali Meral, ziyarette, yeni görevine atanmasından dolayı Burhan Yemiş'i tebrik ederek, yürüteceği çalışmalarda başarılar diledi.



Yemiş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle Vali Meral'e teşekkür etti.

Kaynak: AA