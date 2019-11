Vali Memiş, yurtlardan memnun kaldı

27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:22

Erzurum Valisi Okay Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurtlarında incelemelerde bulundu. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Vali Memiş, masa tenisi oynadıktan sonra atölyeleri gezdi.



Vali Okay Memiş, beraberince Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Kız Yurtlarını ziyaret etti. Vali Okay Memiş ve Başsavcı Burhan Bölükbaşı öğrenciler ile birlikte akşam yemeği yedi, kurs ve atölyeleri ziyaret etti. Vali Memiş, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını verimli geçirmeleri için yapılan çalışmalar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e teşekkür eti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Memiş, hazırlanan kısa Nene Hatun konulu tiyatro gösterisini izledi. Öğrenciler ile masa tenisi de oynayan Vali Okay Memiş'e, Giresun ve Erzurum yöresi türkülerinden oluşan kısa bir dinleti yapıldı.



Yurtlar ve öğrenciler için düzenlenen aktivitelerle ilgili Vali Okay Memiş'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil brifing verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 21 öğrenci yurdunda spordan el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyelerin yer aldığını anlatan Taşkesenligil, "İsteyen her öğrencimizin yararlanabileceği atölyelerimiz, atölyelerimizde usta öğreticilerimiz bulunuyor. Yine öğrencilerimiz için çeşitli dallarda spor yapma imkanı sağlıyoruz. Satranç, masa tenisi, king boks, güreş ve farklı dallarda eğitimlerimiz mevcut. Öğrencilerimizin ders streslerini atabilecekleri ortam hazırlıyoruz. Yurtların konaklama alanından çıkarak yaşam alanına dönüştürüyoruz. En iyisini çocuklarımız için sunma gayretindeyiz" dedi.



Erzurum Valisi Okay Memiş'e ziyaret sırasında üç boyutlu tablo da hediye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA