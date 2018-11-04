Vali Memiş Veda Etti

Gümüşhane Valiliğinden Erzurum Valiliği görevine atanan Okay Memiş için veda yemeği düzenlendi.

Memiş, Cumhurbaşkanı kararıyla Erzurum Valiliğine atanması dolayısıyla kent merkezindeki bir otelde onuruna düzenlenen yemekle veda etti.

Yemekte yaptığı konuşmada, 2,5 yıldır Gümüşhane'ye hizmet için samimiyetle çalıştığını ifade eden Memiş, "Bu kentin her kesimini sevdik, saydık ve benimsedik. Eşim ve çocuklarım birer Gümüşhane aşığı oldular. Bu dağları bu taşları sevdik." dedi.

Memiş, hayatta mutlu olmanın en büyük faktörlerinden birisinin "vermek" olduğunu dile getirerek, "Hiçkimseyi küçümsemedik. Buradaki herkesin emrinde olduk. Yaptığımız bütün kamu harcamalarında kime ekmek ve AŞ verebilirizin derdinde olduk. Eksiklere odaklanıp kime AŞ verebiliriz onun derdinde olacağız. Bu bizim kamu yönetimimizi anlayışımız." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de Memiş'e kente yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Memiş'in, akil bir devlet adamı olmasının yanında iyi bir aile reisi olduğuna dikkati çeken Çimen, "Küçükle küçük, büyükle büyük oldu. Ben şehrim ve belediye başkanı arkadaşlarım adına valimize hoşgörüsünden dolayı teşekkür ediyorum. Gümüşhane'de ayak basmadığınız yer kalmadı. Biz sizi hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından belediye başkanları ve katılımcılar, Vali Memiş'e hediyeler takdim etti.