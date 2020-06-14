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Vali Memiş ve Milletvekili Akdağ'dan Başkan Yücelik'e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Vali Okay Memiş'le birlikte, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Vali Memiş ve Milletvekili Akdağ'dan Başkan Yücelik'e ziyaret
14.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:22

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Vali Okay Memiş'le birlikte, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

ERÇİMSAN'a ait hazır beton tesisinde gerçekleşen ziyarette, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat da hazır bulundu. ETSO ve ERÇİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, misafirlerini, tesislerin bahçesindeki bir kameriyede ağırladı.

Sosyal mesafeye özen gösterilen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren ziyarette, şehrin ve bölgenin ekonomisi ile pandemi sürecinde hayatı etkileyen gelişmelerle ilgili konular görüşüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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