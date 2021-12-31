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Vali Memiş valilik personelinin yeni yılını kutladı

Vali Memiş valilik personelinin yeni yılını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum Valisi Okay Memiş, vali yardımcıları ve valilik personelinin yeni yılını kutladı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, vali yardımcıları ve valilik personelinin yeni yılını kutladı.

Vali Münir Akkaya Toplantı salonunda kurum çalışanları ile bir araya gelen Vali Okay Memiş, Erzurum'da göreve başladığı günden itibaren yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Vali Memiş,"Sizlerle bir çok başarılı çalışmanın altına imza attık. İnsanımıza dokunan projeler ürettik. Bizler vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Bundan sonrada daha çok çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Memiş konuşmasının ardından valilik çalışanları ve ailelerinin yeni yılını tebrik ederek, "Sağlık ve mutluluklarla dolu bir yıl diliyorum" dedi. - ERZURUM

Vali Memiş valilik personelinin yeni yılını kutladı

Vali Memiş valilik personelinin yeni yılını kutladı

Vali Memiş valilik personelinin yeni yılını kutladı

Vali Memiş valilik personelinin yeni yılını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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