Vali Memiş: "Ülkemizin huzur ve güvenlik abidesi jandarma teşkilatımız"
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Vali Memiş: "Ülkemizin huzur ve güvenlik abidesi jandarma teşkilatımız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş:
12.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:22

Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

14 Haziran 1839 tarihinin jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kabul edildiğini belirten Vali Okay Memiş, "Jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü gururla kutlamaktayız. Kurulduğu günden beri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için, görev bölgelerinde asayişin sağlanması amacıyla, Jandarma Teşkilatımız canla başla görev yapmaktadırlar" dedi.

Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi ilimizde de bu yüksek ruh ve şuurla görevlerini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Vali Memiş, mesajında "Aziz milletimize yönelmiş bütün tehditlere ve hain örgütlere karşı her zaman teyakkuzda ve görevinim başında olan Jandarma Teşkilatımız, geçmişten günümüze taşıdığı deneyim ve birikimini; yenilikçi yöntem ve modern teknolojiyle birleştirmek suretiyle, günümüze ve geleceğe taşımasını bilmiştir.

Köklü bir geçmişe sahip Jandarma Teşkilatımız, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 canla başla görev yapmaktadır. Görevini yılmadan hakkıyla yerine getiren bu güzide kurumumuz; her türlü bölücü terör örgütlerine karşı diğer güvenlik güçlerimizle birlikte omuz omuza verdiği mücadelede, en zor şartlarda dahi, yaz kış demeden kahramanlık destanı yazmaktadır ve yazmaya da devam edecektir. Ayrıca, halkımızın sağlığı için COVID-19 salgını ile mücadelede yapmış olduğu üstün başarı ve gayretlerini de yakından müşahede etmekteyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanmaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin hizmetinde bu mukaddes görevi icra eden, Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyor, kuruluşundan bugüne kadar gurur abidesi olmayı başarmış, bu köklü ve onurlu teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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