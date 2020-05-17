Vali Memiş'ten Müzeler Günü mesajı
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Vali Memiş'ten Müzeler Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş'ten Müzeler Günü mesajı
17.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:26

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında, "Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü Müzeler Günü ilan edilmiştir. 1982 yılından beri ülkemizde 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı yerdir. Müzelerimiz geçmişle aramıza köprüler kuran, bizleri tarihte yolculuğa çıkaran, tarihin yaşayan tanıklarıdır. Müzelerde tarihimizin her dönemine şahitlik etmiş eserlere rastlamak mümkündür. Müzelerimizdeki eşsiz eserlerin korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması bizlerin en büyük görevidir. Müzelerimiz aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğunu da göz önüne alarak, özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımız aydınlatmaktadır. Köklü bir tarihe sahip, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim kentimiz Erzurum aynı zamanda doğal ve tarihi hazineleri ile ülke turizmine önemli katkılar sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan başta müze çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Müzeler Günü'nü ve Müzeler Haftası'nı kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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