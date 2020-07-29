Vali Memiş'ten Kurban Bayramı mesajı
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Vali Memiş'ten Kurban Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş'ten Kurban Bayramı mesajı
29.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:17

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı müstesna günlerdir. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanların birbirleri ile kaynaştığı; başta sevgi ve saygı olmak üzere, milletçe yardım etme fırsatı veren bir "Kurban Bayramı"na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip, geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah'ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan hepimiz için büyük anlamlar taşımakta olup, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalıdır. Bayramlar, vefanın sırrı, hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın, kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlardır. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında, tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Yaşlılarımızın, büyüklerimizin her zaman halini hatırını sormalı onları sadece bayram günlerinde değil, her zaman hatırlamalıyız. Küçüklerimize de sevgi ve muhabbetle yaklaşarak, her günümüzde kardeşlik, sevgi ve saygı bağı ile toplum olarak kucaklaşmalıyız. Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan ve nice ölümlere neden olan Covid-19'la mücadelede ülkemizin büyük başarısı, uluslararası alanda gurur verici bir takdir kazanmıştır. Ancak, bu başarımızın devam edebilmesi bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermelerine bağlıdır. Bu sürecin başarılı bir biçimde yönetmek bizlerin elinde. Yine aynı duyarlılığın devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu bağlamda; Mübarek Kurban Bayramı'nda virüsün bulaşma riski gözetilerek, bayram ziyaretlerinde pandemi önlemlerine (Maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına) uymalıyız. Birinci derecedeki yakın akrabalarımızın ziyaretlerinde kucaklaşmak yerine gönül selamı vermeliyiz. Yine pandemi süreci nedeniyle dostlarımız, akrabalarımız ile yüz yüze görüşmek yerine iletişim cihazlarını kullanarak bayramlaşmaya özen göstermeliyiz. Belirttiğimiz gibi her türlü önlemin alınması hepimizin için büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle, Mübarek Kurban Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm ülkemizde ve güzel ilimiz Erzurum'da, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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