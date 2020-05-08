Vali Memiş'ten Kovid-19'la mücadelede başarı vurgusu

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfus bakımından Türkiye'nin en iyi illerinin başında geldiklerini belirterek, "Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfus bakımından Türkiye'nin en iyi illerinin başında geldiklerini belirterek, "Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Biz koronavirüs salgınını ilimizde kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz." dedi.

Memiş, valiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Erzurumlulara seslenerek hem salgın sürecindeki duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti hem de bazı uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele konusunda kent olarak başarı sağladıklarını anlatan Memiş, vatandaşları rehavete kapılmama konusunda uyardı.

Memiş, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de önemli başarı elde eden kentlerden biri olan Erzurum'da vaka sayısındaki hızlı düşüşün devam ettiğini belirterek, "Günlük 300 testin yapıldığı kentte 100'ün üzerinde olan vaka sayısı 50-60 bandında seyrediyor. Salgının ülkede çıktığı gün itibariyle alınan tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, vatandaşların önlemlere harfiyen uyması yetkililerce başarıdaki en önemli etken olarak gösteriliyor." diye konuştu.

Memiş, olumlu hava ile arka arkaya sevindirici haberler geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seyahat yasağının kaldırıldığı şehirlerden biri olan Erzurum'da, son olarak İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile ilde sokağa çıkma kısıtlamasının da yapılmayacağı bildirildi. Başarıda en önemli sır alınan sıkı tedbirler ve vatandaşların kurallara harfiyen uyması oldu. Sosyal mesafe kurallarına uyan ve evinde kalan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nüfusumuzla orantılı olarak Türkiye'nin en iyi illerinin başında geliyoruz. Bunun somut göstergesi olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seyahat yasaklarının kaldırılması olmuştur. Yine sokağa çıkma yasağı kaldırılan illerden biri de Erzurum oldu. Alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Biz koronavirüs salgınını ilimizde kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz."

Kent genelinde vaka sayısında düşme eğiliminin devam ettiğini bildiren Memiş, "Kent genelinde günlük 300 test yapılıyor ve bunlardan bir iki pozitif vaka çıkabiliyor. Bu da bize gösteriyor ki şehir merkezinde neredeyse sıfır vaka var." ifadelerini kullandı.

Memiş, kent genelinde durumun çok iyi olduğunu ama buna karşı kesinlikle rehavete kapılınmaması gerektiğini ve kurallara harfiyen uyulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA