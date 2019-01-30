Vali Memiş'ten Çiftçilere "Sanatçı" Benzetmesi

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bir

çiftçi iyi bir elma üretiyorsa, şekerpancarı üreticisi iyi bir rekolte elde ediyorsa bana göre o bir sanatçıdır, ressamdır, müzisyendir. Çünkü yapılan iş stratejik iştir." dedi.

Vali Memiş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde şeker pancarı üretiminin artırılmasına yönelik düzenlenen ve ilçelerdeki şeker pancarı üreticilerinin katıldığı toplantıda, çiftçileri sanatçıya benzettiğini söyledi.

Erzurum'da yaşayan 800 bin vatandaş, muhtar ve çiftçilerin emrinde olduklarını vurgulayan Memiş, "Bizzat vali olarak bütün vatandaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisiyim." diye konuştu.

Çiftçiliğin son derece önemli bir iş olduğuna işaret eden Memiş, şöyle devam etti:

"Van Gogh nasıl resim yapıyorsa, bir çiftçi de hayvancılıkla uğraşarak dana yetiştiriyorsa, bir çiftçi iyi bir elma üretiyorsa, bir şekerpancarı üreticisi iyi bir rekolte elde diyorsa bana göre o da bir sanatçıdır, ressamdır ve müzisyendir. Çünkü yapılan iş stratejik iştir, dünyada çiftçilik ve hayvancılık stratejik bir iştir. Kamunun desteklediği alanlardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çiftçilerimize çok büyük bir miktarda ödemeler yapıyoruz."

Memiş, büyükbaş hayvancılıkta 2019 yılının sonunda ülkede bir numara olmayı hedeflediklerini belirterek, 790 bin büyükbaş hayvan sayısıyla ülkede Konya'dan sonra ikinci sırada olduklarını aktardı.

Kentteki Daphan ve Pasinler ovalarının mineral yapısı itibariyle önemli olduklarını vurgulayan Memiş, "Dezavantajlarımız varsa bunları avantaja çevireceğiz. Şeker pancarı toprak altında yetişen bir ürün. Bu nedenle soğuktan ve don olayından fazla etkilenmiyor. Bu işlere çaba ve emek sarf edeceğiz. Tarım bakanlığı mühendisleri olarak oturmayacağız. Ayağımıza çizmemizi giyeceğiz ve arazide bu oranları yükselteceğiz. Bu işleri hep birlikte el ele vererek başaracağız." ifadesini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bölge için hayvancılık kadar tarım ürünlerinin de önemli olduğuna değinerek, hayvancılığın bölge açısından çok önemli olduğunu belirtti.

"Bölge ekonomisine 350 milyon liralık katkı sağlayacağız"

Erzurum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Necati Karavaizoğlu da 2018 yılında 3783

çiftçi ve 800 çalışanla toplamda 432 bin ton şeker pancarı işlediklerini bildirdi.

Karavaizoğlu, sonraki yıllarda kendilerine belirledikleri hedeflerle ilgili, "2019 yılında 650 bin ton, 2020

yılında 700 bin ton, 2021 yılında ise 750 bin ton şeker pancarı işleyerek Erzurum ve Erzincan ekonomisine 350 milyon liralık katkı sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli ise üniversite ve Erzurum Şeker Fabrikası arasında modern bir şeker pancarı üretimiyle ilgili

protokol imzaladıklarını ve üniversiteye bağlı bitkisel

üretim ve araştırma merkezi bünyesinde bulunan arazi ile modern tarım teknikleri uygulanacağını

ifade ederek, "Araştırma ve akademik çalışmaları da kapsayan protokol ile şeker fabrikası

işletmelerinde teknolojik donanımlardan faydalanarak, ortak modern şeker pancarı üretimi yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA