Vali Memiş'ten Basın Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Basın Bayramını yayımladığı bir mesaj ile kutladı.

Erzurum Valisi Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümü olan, 24 Temmuz tarihi Türk Basınının bugünlere gelmesinde çok önemli bir başlangıcı oluşturmaktadır.

Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin göstergesidir. Basın özgürlüğünden söz edilebilmesi için, demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine ve gerekli duyarlılığın da gösterildiğine inanıyorum.

İlimizde basın-yayın hizmeti veren kuruluşlar ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adil bir duyarlılık göstermeleri ise son derece sevindiricidir.

Ülkemiz, demokrasi adına birçok badireler atlatmış ve hepsinde de demokrasiyi bir üst basamağa çıkarmayı başarmıştır. Bunun en yakın örneği olan 15 Temmuz 2016 gecesi, vatan hainlerinin darbe girişimi karşısında yaygın ve yerel basınımız tek yürek olup, demokrasi yolunda onurlu bir mücadele veren milletimiz için dik duruşlarıyla her türlü takdirin üzerinde bir çaba göstermişlerdir. Bu vatanperver anlayışın devam edeceğine olan inancım tamdır.

Bu vesileyle, usanmadan zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarının "24 Temmuz Basın Bayramı" nı içtenlikle kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleri ile birlikte; sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum" - ERZURUM

Kaynak: İHA