Vali Memiş'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı
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Vali Memiş'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

22.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:13
Vali Memiş'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan yurt sathında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara güveninin göstergesidir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. UNESCO'nun 1979 yılını "Dünya Çocuk Yılı" olarak ilan etmesiyle, bu bayram dünya çocuklarıyla bir arada, büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. Dünya barışı adına, geleceğin büyükleri ve yöneticileri olan çocukların bu gün vesilesiyle bir araya gelmeleri, çocukça bir masumiyetle birbirleriyle kucaklaşmaları bizim için gurur kaynağı olmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere verdiği önemi şu sözleriyle ifade etmektedir; "Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." Sözleriyle çocuklarımızın geleceğin umudu ve mimarı olduklarını belirtmiştir. Sevgili çocuklar, kahraman milletimizin evlatları olarak, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Geleceğimizi temsil eden değerli çocuklarımız, geçmişten aldığınız güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceksiniz. Bu yıl Covıd-19 nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı illerimizde kutlanmayacaktır. Sevgili çocuklar, korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; 23 Nisan çocuk bayramını kutlayamıyor olmamız asla sizleri üzüntüye sevk etmesin. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla internetten yayınlanacak olan konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunularak kutlama yapılacaktır. Bu bağlamda; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100.yılını kutlamanın gurur ve mutluğunun içerisinde olduğumuz bu günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, yürek dolusu sevgiler sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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