Vali Memiş'ten 19 Mayıs mesajı Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan Bandırma Vapuru ile yola çıkarak, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin 101.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi kurtuluş meşalesinin yakıldığı, karanlık dönemin aydınlık günüdür. 19 Mayıs 1919'da Samsun' da, bağımsız Türk Milletinin birlik ve beraberliğinin tesisi için başlattığı bağımsızlık hareketi, milletimizin azmi ve kararlılığı ile birleşerek tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve milli mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Büyük sıkıntılar ve zorlu mücadele şartları altında, büyük bedeller ödenerek, fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir.19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından önemlidir. Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk "Gençler, cesaretimizi takviye ve idare eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." diyerek, genç kuşaklara ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma mücadelesinde, büyük görevler düştüğünü belirtmektedir. Geleceğimize ışık tutan gençlerimizin, emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak, aynı zamanda dünya bilim standartlarını yakalamış ailesine ve vatanına yararlı bireyler olarak, yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Yüce Milletimiz, bu hususta gençlerimize güvenerek, geleceğe umutla bakmaktadır. Gençlerimizin emanetinde olan Cumhuriyetimizin, geleceğe taşınması için özveriyle çalışılacağına, en kalbi duygularımla, yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA