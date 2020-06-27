Vali Memiş taziye ziyaretinde bulundu Erzurum Valisi Okay Memiş, trafik kazasında hayatını kaybeden valilik personelinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, trafik kazasında hayatını kaybeden valilik personelinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Okay Memiş, önceki gün geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda görevli İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cihat Demir ile kurum personellerinden Fahri Kamacı'nın ailelerini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA