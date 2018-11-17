Vali Memiş, Tarihi ve Kültürel Mekanları İnceledi

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezerek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Memiş'in ilgili kurum müdürleri ile birlikte Abdurrahman Gazi Türbesi, Aziziye ve Mecidiye Tabyaları, Kongre Binası, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve restore edilen tarihi Erzurum Evlerini tek tek gezerek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Erzurum Kalesi ve civarında başlatılan Kültür Yolu Projesini İstanbul'un önemli meydanlarının biri olan Sultan Ahmet Meydanına benzeten Memiş, "Erzurum'un Sultan Ahmet Meydanı da bu alan olacak." ifadesini kullandı.

Memiş, Erzurum'un tarihi ve kültürel değerlere sahip Türkiye'nin kadim şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un önemini her dönem muhafaza ettiğini aktaran Memiş, "Erzurum, tarihi ve kültürel değerlere sahip bir ilimizdir. Önceden Anadolu Selçuklu dönemindeki beyliklere başkentlik yapmış bir vilayet, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatarak Türkiye'nin kaderini değiştirdiği illerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Memiş, 93 Harbinde askerinin yanında düşmana karşı Nenehatun'un öncülük ettiği, 7'den 70'e kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla topyekün mücadelenin yapıldığı yerleri görüp incelediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erzurum, Türk yurdunun korunmasında büyük mücadele vermiş bir vilayettir. Çifte Minareli Medrese, Anadolu Selçuklu dönemindeki önemli bir eser ve aynı zamanda bir üniversitedir. Erzurum, Üç Kümbetleri, tarihi camileri, Palandöken Kayak Merkezi, kalesi ve ilçelerindeki doğal ve tarihi mekanlarıyla birlikte 1 milyon turisti ağırlayan önemli şehrimizdir. Biz, Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı Erzurum'a davet ediyoruz. Sadece varlıklı insanlarımız değil orta gelirli insanların da kayak yaptığı ve yapabileceği tek yer Palandöken'dir. İlimize gelen vatandaşlarımız sadece kayak turizmini değil, şehir içinde bir hafta boyunca tarihi mekanları gezerek tatilinin tadını çıkarabilecek, yöresel lezzetleri tadabilecekler. Yerli ve yabancı turistlerimizi Türkiye'nin en güvenli şehri Erzurum'a davet ediyoruz."