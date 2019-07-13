Vali Memiş, "Önceliğimiz istihdam"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı İlçesi'ne bağlı Altıntaht Mezrasını ziyaret etti. İş Adamı Savcı Kaya tarafından düzenlenen yemekte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Memiş, Erzurum'da istihdama yönelik önemli işlere imza atacaklarını söyledi.

Bir dizi ziyarette bulunmakta üzere Karayazı İlçesi Altıntaht Mezrasına giden Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İş Adamı Kaya tarafından Altıntaht Mezrası'nda düzenlenen yemeğe katıldı. Program öncesi köy halkı ile tek tek selamlaşan Vali Memiş, çocuklara oyuncak hediye etti. Ardından kurulan yer sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Memiş, Kaya'nın davetlisi olarak yemeğe katıldığını anımsattı.

Kaya'nın istihdama yönelik önemli projelerinin olduğu kaydeden Vali Memiş, "Öncelikle Karayazı'ya 150 kişi istihdam edilecek bir tekstil atölyesi kuracağız. Ayrıca, Horasan ve il merkezi içinde güzel projelerimiz var. Kendisine istihdama yönelik yapacağı bu hizmetlerden ötürü şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

İstihdama katkı sağlayacak tüm projeleri desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerin ifade eden Vali Memiş, "Erzurum'da göreve başladığım günden itibaren önceliğimizin istihdama dönük projelerin olduğunu söylüyorum. Bu doğrultuda kim bizden destek isterse seve seve yardımcı olacağımızı belirtmek isterim. Tüm arzumuz, vatandaşlarımız için iş alanı oluşturmak ve evine helal yönden ekmek götürebilmesine sağlamak." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA