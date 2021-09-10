Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
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Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte başladı.

Erzurum'da 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte başladı.

Koronavirüs salgınına karşı önemli tedbirlerin alındığı okulları gezerek, incelemede bulunan Vali Okay Memiş, öğrencilere kurallara uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve Toplu Konut İlk-Ortaokulu'nu ziyaret ederek, lavabolarına varıncaya kadar denetleyen Vali Memiş, öğrenci, öğretmen ve idarecilere pandemi konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ziyaretlerinde öğrencilere aşının önemini anlatan Vali Memiş, "Dünya 100 yılda bir görülebilecek salgınla karşı karşıya... Devletimiz yaklaşık 2 yıldır bu salgına karşı dünyada örnek sayılabilecek bir mücadele veriyor. Bizlerde ilimizde ilk günden itibaren salgına karşı önlemler aldık. Bu çerçevede eğitim öğretimin başladığı pazartesi günü itibariyle okullarımızı ziyaret ederek aldığımız tedbirleri yerinde inceliyoruz. Gerek öğrencilerimiz gerekse de öğretmenlerimiz salgın konusunda son derece titizler. Kurallara büyük ölçüde uyuluyor. Sizlerden isteğimiz aşı sırası gelen öğrencilerimizin bir an önce aşılarını yaptırmaları ve evlerinde aşı olmayan büyüklerimiz varsa onları bu konuda teşvik etmeleridir" diye konuştu.

Vali Memiş'in okullara yaptığı ziyaretler, öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantıların ardında sona erdi. - ERZURUM

Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Memiş, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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