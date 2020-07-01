Vali Memiş, Nusret'ten Erzurum'a restoran açmasını istedi
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Vali Memiş, Nusret'ten Erzurum'a restoran açmasını istedi

Erzurum Valisi Okay Memiş, tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Erzurumlu Nusret Gökçe'den Erzurum'a restoran açmasını istedi.

Vali Memiş, Nusret'ten Erzurum'a restoran açmasını istedi
01.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:08

Erzurum Valisi Okay Memiş, tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen et lokantaları sahibi Erzurumlu Nusret Gökçe'den Erzurum'a restoran açmasını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Memiş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken fenomen Gökçe ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Tuz dökme hareketi ile dünyaca üne kavuşan ve "Salt Bae" ismiyle anılan Gökçe'yi Erzurum'a davet eden Memiş, "Hemşehrileriniz sizi ve Acun Ilıcalı Bey'i çok seviyor. Sizleri burada görmek onları çok mutlu edecektir." ifadesini kullandı.

Memiş, dünyanın birçok ülkesinde et lokantaları işleten Gökçe'den Erzurum'a bir şube açmasını isteyerek şunları kaydetti:

"Palandöken Kayak Merkezi'ne yılda 1 milyonun üzerinde turist geliyor. Turizm kenti Erzurum'da açılacak marka bir et lokantası şehre değer katacaktır. Erzurum'da her alanda ciddi çalışmalar yaptık ve kentte yaz ve kış turizminde büyük bir patlama yaşanacak. Erzurum, özellikle kış turizminde Türkiye'nin göz bebeği bir merkezdir. Bunun yanında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuz inşallah Süper Lig'e yükselecek. Takım iyi gidiyor ve sizlerin de bunda büyük katkısı var. Erzurumlular sizleri çok seviyor. Sizleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Çok güzel işler yaptık. Eğer düşünürseniz açacağınız restoran için sizlere her türlü kolaylığı sağlayabiliriz."

Gökçe ise görüşme esnasında Erzurum'a uzun zamandır gelmeyi düşündüğünü ve kentte yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Acun Ilıcalı ile yakın zamanda kente geleceklerini aktaran Gökçe, "Ben de sizleri sürekli takip ediyorum. Şehre yaptığınız katkıyı bir Erzurumlu olarak görüyor ve takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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