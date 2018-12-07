Vali Memiş: "Kazanan Erzurum Olacak"

Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında şehirdeki hava kirliliğinin sebepleri ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.

Palen Doğalgaz'da düzenlenen toplantıya, Vali Okay Memiş'in yanı sıra Palen Enerji Doğalgaz İşletme Müdürü Mesut Mıtış, şirket yetkilileri, İl ve Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürleri katıldı. Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada şehir merkezinde kömür kokusu olduğunu belirterek, Erzurum'un biran önce kokudan kurtarılması gerektiğini söyledi.

Gelecek yıl bu tür sıkıntıların olmaması adına gereken tüm önlemleri alacaklarını dile getiren Vali Memiş, "Bu yıl vakıflarımızdan dağıttığımız kömürü önümüzdeki yıl dağıtmayacağız. Öncelikli hedefimiz kömür yardımı yaptığımız evlerin doğalgaz kullanmalarını sağlamak veya o evlere daha kaliteli kömür yardımında bulunmaktır. Bunu başardığımız takdirde şehirdeki bu kömür kokusu önemli miktarda azalacak ve şehrimiz daha yaşanabilir bir kent haline gelecek. Bu sayede asıl kazanan Erzurum olacak" dedi.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından katılımcılar konuyla ilgili görüş ve önerilerde bulundular. - ERZURUM