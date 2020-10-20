Vali Memiş Kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı
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Vali Memiş Kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı

20.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:49
Vali Memiş Kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden kaymakamlar ile toplantı gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden kaymakamlar ile toplantı gerçekleştirdi.

Vali Okay Memiş, Kaymakamlarla video-konferans üzerinden toplantı gerçekleştirerek Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Bazı dikkat edilmesi gereken konuları da Kaymakamlara aktaran Vali Memiş, pandemi kurulu tarafından alınan kararların titizlikle uygulanması, ilçe giriş ve çıkışlarının mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi. Polis kontrol noktalarında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılması, vatandaşların ateş kontrollerinin yapılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, vatandaşların maskesiz dolaşmamaları, pazar yerleri ile marketlerin denetlenmesi gerektiği ile ilgili ilçe Kaymakamlarına hatırlatmalarda bulundu. - ERZURUM

Vali Memiş Kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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