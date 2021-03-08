Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi
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Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi

08.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:55
Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle jandarma ve emniyet ekipleri tarafından oluşturulan Kadın Acil Destek (KADES) stantlarını gezdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle jandarma ve emniyet ekipleri tarafından oluşturulan Kadın Acil Destek (KADES) stantlarını gezdi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde yapılan etkinliğe, Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhanettin Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve BARO Başkanı Talat Göğebakan katıldı.

Görevli kadın personellere karanfil vererek günlerini kutlayan Vali Okay Memiş, "Biz bütün kadınlarımızla, annelerimizle, kızlarımızla ve kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar için büyük çabalar sarf ediyoruz." dedi.

Erzurum'da İçişleri ve Sanayi Bakanlığı'nın destekleri ile tekstilkenti oluşturduklarını hatırlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Proje ile bin 100 kadınımıza iş imkanı sağladık. Burada müthiş bir pozitif ayrımcılık var. Şimdi burada tüm protokol ile birlikte hem jandarma hem de emniyet teşkilatımızın kadınlar gününde İçişleri Bakanlığımızın çok önemsediği Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını da tanıtıyoruz. Her gelen vatandaşımızın telefonuna KADES uygulamasını yükletiyoruz. Anında polis ve jandarmamıza ulaşımı sağlayan bir uygulamadır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bugünün anısına hiçbir kadınımıza, çocuğumuza, vatandaşımıza şiddetin olmadığı günler diliyorum."

KADES Nedir?

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. - ERZURUM

Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi
Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi
Vali Memiş, KADES stantlarını gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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