Vali Memiş: Havalimanı bitmezse mesleğimi yapamam
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Vali Memiş: Havalimanı bitmezse mesleğimi yapamam

ERZURUM Havalimanı'nda sürdürülen çalışmaları denetleyen Vali Okay Memiş, "Bu sene de burası bitmezse ben valilik mesleğini yapamam kardeşim, utancımdan sokağa çıkamam" dedi.

Vali Memiş: Havalimanı bitmezse mesleğimi yapamam
01.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:36

ERZURUM Havalimanı'nda sürdürülen çalışmaları denetleyen Vali Okay Memiş, "Bu sene de burası bitmezse ben valilik mesleğini yapamam kardeşim, utancımdan sokağa çıkamam" dedi. 

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Erzurum Havalimanı'nda geçen yıl başlanan ancak bitirilemeyen, sisli ve yağışlı havalarda uçuş trafiğinde emniyeti sağlayacak 'Kategori 3A (CAT-3A)' sisteminin kurulum çalışmalarını denetledi. İnşaatın yapımını üstlenen firma yetkilisi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi görevlileriyle birlikte asfalt dökülen pisti gezen Vali Memiş, 2 yıldan beri 3,5 kilometrelik asfaltın bitirilmemesine tepki gösterdi. Havalimanında yetersiz iş makinesiyle çalışma yapıldığını belirten Memiş, "Burada 2 iş makinesi var. Bunlar yeterli mi? Hiçbir türlü mazeret kabul etmiyorum. Pandemi olmasına rağmen Trabzon Havalimanı kısa sürede tamamlandı. Bu sene de burası bitmezse ben valilik mesleğini yapamam kardeşim, utancımdan sokağa çıkamam. Geçen sene de aynı şeyi yaptılar. Size güvenimiz kalmadı. Geçen yıl perişan olduk. Trabzon Havalimanı bitti, biz niye bu perişanlığı çekelim? Büyükşehir Belediye Başkanım 3,5 kilometre yol ne demek başkanım? 2 senedir böyle bir rezalet var mı?" diye konuştu. 

'BU TEMPODA GİDERSE YİNE YETİŞMEYECEK'Çalışmaların devam ettiği havalimanı pistinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Memiş, "Erzurum Uluslararası Havalimanı'nda geçen yıl yapımla ilgili sorun yaşadık. İnşaat yetişmedi. Bu sene müteahhit firma ve genel müdürlük söz verdi, 'yetişecek' diye. Geldik, gördük, çalışma devam ediyor. Endişemiz, bu ilin valisi olarak geçen sene de her ay geldiğimizde bu tempoda bir çalışma vardı. Çalışma bu tempoda devam ederse yine yetişmeyecek. Burası artık bizim korkulu rüyamız haline geldi. Özellikle sizlerle geldik buraya. Şimdi genel müdür ve sayın bakanla görüşerek durumu arz edeceğiz ve iş makinelerinin gücünün artırılarak bitirilmesini istiyoruz. Burayı bitiremezsek bu ilde vali olarak görev yapamam, utancımdan sokağa çıkamam. Şimdi bu işi resmiyete döküyoruz, yazılı olarak ikaz edeceğiz. Buradaki çalışma bizim tarafımızdan yeterli gözükmüyor" dedi.  Havalimanındaki çalışmaları geçen yıldan beri takip ettiklerini anlatan Memiş, "İhaleyi yapan biz değiliz valilik olarak. İhaleyi yapan Ankara genel müdürlük. Müteahhit firma taşeronla sorun yaşamıştı, şimdi bizzat kendi yapıyor güya. Sizce bu iş yeterli mi? Geçen sene aynı şeyi yaptılar. Aynı şekilde 'Yetişecek efendim' dediler kış geldi. Sitemde haksız mıyız arkadaşlar? 'Şimdilik sorun yok' deniyor. Geçen sene de aynı ifadeyi kullandılar. Benim yerimde olsanız ne yapardınız, arkadaşlar sizlere soruyorum?" diye konuştu. 

Vali Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından beraberindekilerle havalimanından ayrıldı. 


Kaynak: DHA

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