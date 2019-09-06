Vali Memiş güney ilçelerinde...

06.09.2019 15:06

Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı, Hınıs, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde incelemelerde bulundu.



İlk olarak Karayazı ilçesine giden Vali Memiş, sırasıyla Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerine geçerek, kaymakamlardan çalışmalar hakkında brifing aldı, göreve yeni başlayan kaymakamlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Ziyaretlerin ardından ilçe merkezini gezen Vali Okay Memiş, vatandaşlarla biri araya geldi. Onlarla çay içip, kahvede satranç turnuvalarını izleyen Vali Memiş, çocuklarla da fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.



Vatandaşların taleplerini dinleyen ve yapımı devam eden yol, alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Okay Memiş, yetkili kurumlara kış gelmeden eksikliklerin bir an evvel bitirilmesini ve vatandaşın hizmetine açılması talimatını verdi.



Hınıs ilçesinde bulunan doğal kanyonları ve 1734 yılında Muş Beylerinden Alaaddin Bey tarafından yapılmış Hınıs Ulu Cami ziyaret eden Vali Okay Memiş, Erzurum'un her köşesini tarih ve doğal güzellikler süslediğini söyledi.



İlçelerimizdeki Çalışmaları Yerinde İnceledik



4 ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledikten sonra kısa bir açıklamada bulunan Vali Okay Memiş, "İl protokolümüzle beraber Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerimize ziyaretlerde bulunduk. Burada devam eden yatırımları, yapılan kamu hizmetlerini bizzat yerinde gördük. Allah'a şükürler olsun bu 4 ilçemizde diğer toplamdaki 20 ilçemizde olduğu gibi temel kamu hizmetleri eğitim, sağlık, kültür, turizm, sosyal politikalar ve temel alt yapı hizmetleri açısından yeterli durumdayız. Kısmen eksikliklerimiz var. Özellikle köylerimizin alt yapısı, köy yollarımızın standartlarının yükseltilmesi ile ilgili olarak Hınıs, Tekman, Karayazı ve Karaçoban da çalışmalar devam ediyor. Bir kısım yollara gittik ve gördük bu yolların standartlarının yükseltilmesi temel amacımız. İnşallah hem bu sene sezon sonuna kadar hem de seneye çalışmalar devam edecek ve özellikle köy yollarımızın tamamlanması sağlanacak. Ben başarılı çalışmalarımdan dolayı Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, kaymakam arkadaşlarıma, il müdürlerimize ve ilçelerimizde güvenliği sağlayan çok değerli kahraman Türk polisine, kahraman Türk jandarmasına çok teşekkür ediyorum. Onlarında çalışmalarını bizzat yerinde gördüm" dedi.



Hedefe Doğru İlerliyoruz



İlçelere yapılan doğru yatırımlar sayesinde özellikle büyükbaş hayvan sayısında bir artışın olduğuna dikkat çeken Vali Memiş, şöyle konuştu:



"Bu sene valiliğimizin öncülüğünde uyguladığımız yem bitkisi tohumu desteğinin ne kadar doğru bir proje olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Kendimize yaklaşık bir yıl önce büyükbaş ve küçükbaş havyan sayısının arttırılması konusunda hedef koymuştuk. Tekman'da, Karaçoban'da, Karayazı'da ve Hınıs'ta bu rakamlara ulaştığımızı hatta o rakamları yer yer geçtiğimizi gördük. Neredeyse her ilçemizde hayvan sayımızda 10 bin ila 15 bin artış olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Özellikle Tekman küçükbaş hayvan varlığı açısından en iyi ilçelerimizden birisi diyebiliriz. Yem bitkisi tohumu desteği olarak hakikaten ilçe bazında bazı yerlerde illerin tek başına verdiğinden daha fazla tohum desteği sağladık. Bunların hayvan varlığına artış olarak geri döneceğini zaten biliyorduk ve bunun ne kadar doğru bir proje olduğunu hep birlikte gördük. Hedefimiz 1 milyondu. İki yıl içerisinde 1 milyon büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de bir numaraya ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Hiçbir vatandaşımızı ötelemeden hiç bir vatandaşımızı incitmeden onlara hizmet etmek tek derdimiz. Devletin bütün imkanlarını onlar için seferber etmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde çok büyük yatırımlar alıyoruz. İnşallah bu yatırımların ve bu hizmetlerin devam etmesini sağlayacağız."



Erzurum Valisi Okay Memiş'in ilçe ziyaretlerine Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kaymakamlar ve kurum amirleri eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA