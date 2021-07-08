VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU
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VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM Valisi Okay Memiş, konuşmacı olarak katıldığı Palandoken Girişimcilik Zirvesi'nde katılımcılara aşı olup olmadıklarını sordu.

ERZURUM Valisi Okay Memiş, konuşmacı olarak katıldığı Palandoken Girişimcilik Zirvesi'nde katılımcılara aşı olup olmadıklarını sordu. Salonda kalkan elleri gören Vali Memiş, "Lütfen aşılarımızı olalım. Eğer aşı olmazsak bu işi bitiremeyeceğiz" dedi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından Palandöken Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Doğu illerinden girişimcilerin katıldığı toplantı ETSO konferans salonunda başladı. 2 gün sürecek zirvenin açılışına katılan Vali Okay Memiş, konuşmasına katılımcılara aşı olup olmadıklarını sorarak başladı. Salondaki yaklaşık 50 kişinin aşı olduğunu belirterek el kaldırması üzerine Vali Memiş "Güzel, değerli kardeşlerim lütfen aşılarımızı olalım. Eğer aşı olmazsak bugün pandemi ve ekonomiyi konuşacağız. Bu işi bitiremeyeceğiz. Şu anda Erzurum'da hala yüzde 49'lardayız. Doğu'da Erzurum birinci ama batıda yüzde 70'lere çıktı toplumsal bağışıklık. Ben Covid oldum; bana deseler ki Okay Memiş, 'Covidin yan etkileri mi aşının yan etkileri mi?' hemen aşının yan etkileri derim peşinen söyleyeyim. Bakın kardeşim ilimle oluyor her şey. Son yüzyılda ilaç ilmi, aşı ilmi sayesinde insan ömrü 100 yaşına kadar geldi. Lütfen bir an evvel toparlayabilmemiz için herkes aşı olsun. Ben 3 ayımı doldurur doldurmaz hemen aşı olmuştum" diye konuştu.

VALİDEKİ VİZYONA BAK DİYEREK ÇAKIYORLAR

Tarla gününde yaptığı konuşmada 'dana yetiştiricisi sanatçı gibidir' sözünü hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Dün bir laf ettim. Benim gözümde bir dana yetiştiricisi, patates, buğday yetiştiren çiftçi bir sanatçı gibidir. Adeta şiir yazan şairdir, türkü söyleyen türkücü, resim yapan ressamdır' dedim. Vay efendim 'valideki vizyona bak' diyerek çakıyorlar. Biz tabi ki sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz, büyük hürmetimiz var. Buradaki kastımız üretenlerin yanındayız."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile bölge girişimcilerinin katıldığı toplantı daha sonra seminer olarak devam etti.

VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU
VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU
VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU
VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU
VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU
VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VALİ MEMİŞ, GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİNDE KATILIMCILARA AŞI OLUP OLMADIKLARINI SORDU - Haberler
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