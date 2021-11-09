ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Memiş, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde, saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün milletine duyduğu sonsuz güven ve inançla, milletiyle önüne çıkan tüm engelleri tek tek aşarak istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkıp bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biri olan ve Türk milletinin bağrından çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimizle saygın ve unutulmaz bir lider olarak, şanlı tarihimizdeki doldurulamayacak yerini almıştır. Bugün onun işaret ettiği çağdaş ve aydınlık yolda, milletçe birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle, gösterdiği hedef ve muasır medeniyet yolunda yürümeye devam etmekteyiz. Gazi'nin Türk olmaktan büyük gurur ve onur duyduğunu, her koşulda dik duruşunu, korkusuzluğunu, özgüvenini, muazzam kültürünü, araştırmacı, mücadeleci ve kurucu vasıflarını çocuklarımıza ve gençlerimize iyi anlatmalı, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşamak, yaşatmak ve ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte daha büyük bir özveri ve heyecanla devam ettirmeliyiz."

Vali Memiş, vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını sözlerine ekledi.

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