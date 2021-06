Vali Memiş: "Fedakar babalar gününüz kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere, her yıl Haziran ayının üçüncü haftası pazar günü "Babalar Günü" olarak kutlanılmaktadır. Bu yıl ki "Babalar Günü" 20 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir. Aileyi oluşturan kadın-erkek birlikteliği, çocuk sahibi olmak ve ardından oluşan anne-baba statüsü, insan yetiştirme gibi önemli bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Anneliğin şefkat ve merhametle beslenen duygusunun, babanın koruyup kollama, her anlamda destek olma sorumluluğuyla birleştiği aileler sağlam temeller üzerine kurulur ve hayırlı evlatlar ancak bu temel üzerine kurulan ailelerde yetiştirilebilir. Babalarımızın sözleri düşüncelerimize zemin, fiillerimize her zaman mihenk olmuştur. Doğduğumuz yere baba ocağı dememiz, onlarla muhabbeti olan insanları baba dostu diye kucaklamamız, bizi koruyan, yardımımıza koşan, gözeten devletimize devlet baba yakıştırmasında bulunmamız, kadim kültürümüzün babalara verdiği değerin bir tezahürüdür. Hayatımızı şekillendiren, davranışlarımızı biçimlendiren kültür ve medeniyetimizde kutsallık seviyesinde önem atfedilen babalık vasfı, evlada özgüven ve huzur veren, kendisini güvende hissetmesini sağlayan en önemli olgudur. Evlat için babanın öneminin yanında, baba için de evlat yetiştirmenin ağır sorumluluğu bu vasfın içinin doldurulmasıyla mümkün olur. Ayrıca, evladın duygu ve düşünce dünyasını sarsmadan özgüven aşılayabilmek, her anlamda babalık görevini layıkıyla yerine getirebilmek olduğu kadar evlat ile dost, arkadaş ve sırdaş olabilmekle mümkündür. Evlatların babalarına saygı ve hürmette kusur etmemesi, babanın evladına karşı sorumluluk bilincini hatırlaması temennisiyle ilk kahramanlarımızın babalar gününü tebrik ediyor, hayatta olan tüm babalara sağlıklı ve uzun ömürler dilerken, ebediyete intikal edenlere, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı