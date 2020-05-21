Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı

ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi.

Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı
21.05.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:58

ERZURUM'un Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, tesislerin sit alanına inşa edilmediğini söyledi. 

Vali Okay Memiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman ilçesindeki peri bacalarında incelemelerde bulundu.

ABD'deki Colorado kanyonuna benzeyen peri bacalarının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları inceleyen Vali Memiş, turistlerin, en az 5- 6 tane tur otobüsünün aynı anda bölgeye gelerek, yemek yiyebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği bir tesis inşa ettiklerini bildirdi.Peri bacalarında, ATV safari, trekking, atlı safari, bisiklet safarinin yapılabileceğini vurgulayan Memiş, "300 bin turist bekliyoruz burada. Aynı zamanda safari ve balon turları da yapacağız. Tesisimizi kurban bayramına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.TAMAMEN DOĞAYA UYGUN YAPILACAKPeri bacalarında yapılan inşaatla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara da cevap veren Vali Memiş, "Sosyal medyada yapmış olduğumuz tesisin, sit alanında olduğu değerlendirilmiş. Katiyen böyle bir durum söz konusu değil, burası sit alanında değil. Biz çevre duyarlılığına çok önem veriyoruz. Bulunduğumuz mekanda elinizi yıkayabileceğiniz bir yer, gidebileceğiniz bir lavabo yok. Bunlar insanların en önemli ihtiyaçları, biz bunları tamamen doğaya uygun yapacağız. İnşaatı bitirdiğimizde bütün çevreci kardeşlerimiz ve doğaseverler bize teşekkür edecek. Bütün Türkiye'yi şimdiden buraya davet ediyoruz" diye konuştu. ŞELALEDE 500 BİN TURİST HEDEFLİYORUZUzundere İlçesi'ndeki Tortum Gölü ve Şelalesini de gezen Vali Memiş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan(TKDK) sağlanan 650 bin lira hibe krediyle inşaatı devam eden tesislerin son durumu hakkında bilgi aldı. Erzurum turizminin gözbebeği şelaledeki tesislerin standartların çok altında olduğunu kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi: "Burada birinci sınıf restoran ve birinci sınıf kafeterya olsun istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız buraya kadar gelip aşağı inemiyordu. Engelli vatandaşlarımızın da şelaleyi görebileceği bir yer yapıyoruz. Merdivenleri komple yeniliyoruz. Led aydınlatma ve ayrıca zipline yapıyoruz. Bunların hepsi için koruma kurullarından izinleri aldık. Yaklaşık 1 milyon lira harcayacağız. Maksadımız bu doğal güzelliklerden bütün vatandaşlarımızın, bütün dadaşların çok iyi bir şekilde faydalanması ve istihdam sağlamak."Çalışmaların Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkat çeken Vali Memiş, çalışmalar tamamlandığında bölgeye yılda en az 500 bin turist beklediklerini ifade etti. En az 500 ile bin arasında da istihdam sağlanacağı bilgisini veren Vali Memiş, "İnsanlara iş vereceğiz, AŞ vereceğiz. İnsanların karnını doyuracağız. Bu 1 milyonluk parayı harcamamızın sebebi istihdam sağlamaktır. Burada gençler çalışacak. Yemek yapacak, çay yapacak. İnsanlara hizmet edecekler. Burası dünyanın 4'üncü büyük şelalesi.  Ama gelin görün ki devletin dikili bir ağacı yoktu. İnşallah Türkiye'nin en popüler tur otobüsleri buraya gelecekler. Burada gezecekler. Erzurum'da keyifle gezecekler, Erzurum'un tanıtılmasına Erzurum'un kalkınmasına büyük bir katkı sağlamış olacağız" dedi. 

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte Tortum ilçesindeki yüzen adalarda da incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, yolun asfaltlandığını bölgeye doğal bir park inşa edileceğini söyledi. Restoran, kafeterya, piknik alanları, bungalov evler bulunan bölgede istihdama önem vereceklerini vurgulayan Vali Memiş, projenin kısa sürede hayata geçirileceği bilgisini verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel tarih verdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti Haber
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direk müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direk müşteri temsilcisine bağlanacak
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Ebru Şallı Hatice Çarpar
Spor İlhan Cavcav Lionel Messi Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Vali Memiş, Erzurum'un peri bacalarında sit alanına tesis yapılmadığını açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 11:59:08. #1.14#
title