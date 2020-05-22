Vali Memiş: "Erzurum'da maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak"
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Vali Memiş: "Erzurum'da maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da korona virüsten toplam 11 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Vali Memiş:
22.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:46

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da korona virüsten toplam 11 hastanın hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde vaka sayısının olduğunu açıkladı. Ayrıca Erzurum'da maskesiz gezmenin yasak olduğunu belirten Vali Memiş, vatandaşların maskesiz dışarıda gezmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 6. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kars'tan gelen bir vatandaşımız 9 kişiye korona bulaştırdı, bir köy karantinada"

Vali Memiş yaptığı açıklamada, "Yeni bir sürece giriliyor. Burada dikkat etmemiz gerekenler var. Önceden evde kalın diyorduk, ama şu an dışarı çıkanlara iki kurala uymalarını söylüyoruz. Maske takın ve sosyal mesafe kuralına uyun. Erzurum'da günlük 300 test yapıyoruz ya 1-2, ya da hiç çıkmıyor. Dün itibariyle toplam pozitif vaka sayımız 54'tü. Ama bugün Horasan'a bağlı bir köyümüzden Kars'a gelin gitmiş bir hemşehrimiz yaşadığı yerde Covid-19 vakası var diye Horasan'a geliyor. 9 kişiye bulaştırıyor, kendisiyle birlikte pozitif vakaları kontrol altına aldık. Kırkgözeler köyünde karantina uyguluyoruz. Covid-19 ilacı bulunamadı ama salgını yönetmenin ilacı bulundu. İki ilacı var, maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak" dedi.

"Erzurum'da maske takmadan çıkmak yasak"

Erzurum'da maske takmadan sokağa çıkmanın yasak olduğunu ifade eden Vali Memiş, "16 Nisan'da Erzurum'a maskesiz çıkmayı yasak ettik. Ancak maske temini kolay olmadığı için vatandaşlarımıza baskı yapmıyorduk. Ama şimdi Erzurum'un 20 ilçesinde, 2000 köyünde ve şehir merkezinde vatandaşların maskesiz sokağa çıkması yasak. Vatandaşlarımızın bu şekilde çıkmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şu ana kadar karşılıksız 58 milyon 80 bin lira ödeme yaptık. İŞKUR'dan ise toplamda 28 milyon ödeme yaptık. Ödemeler devam ediyor" diye konuştu.

"Erzurum'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı"

Vali Memiş, "Erzurum'da başlangıcından beri toplam pozitif vaka sayımız 396, taburcu sayımız ise 325. Şu anki yatan hasta sayımız 50-60 bandındayız. Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 6, entübe hasta sayısı 3, toplam vefat eden kişi sayısı ise 11. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin test yapıldı. Sağlık çalışanlarında bugüne kadar 42 vaka tespit edildi. Erzurumspor'da 11 vaka vardı. Hepsinin testleri negatif çıktı. Kulüpte karantina altındalar. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da 60 yaş ve üzeri" ifadelerini kullandı.

"KKKA hastalığında toplam vaka sayısı 10 oldu"

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının Erzurum'da görüldüğünü kaydeden Vali Memiş, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında toplamda 10 vakamız var. Bizim için riskli durum, karantina uyguluyoruz. Öldürücülüğü daha yüksek bir hastalık. Koronadan dolayı bazı bilgileri paylaştıkça bir şey yokmuş gibi algılanıyor. Bu bizi rehavete düşürmemeli. Kurallara uymadığımız takdirde vaka sayısı artar ikinci dalga da gelir üçüncü dalga da gelir" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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