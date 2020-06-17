Vali Memiş: Ağır hasarlı 53 konut tespit ettik
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Vali Memiş: Ağır hasarlı 53 konut tespit ettik

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl'ün Karlıova merkezli depremin 3'üncü gününde Çat ilçesindeki incelemelerine devam etti.

Vali Memiş: Ağır hasarlı 53 konut tespit ettik
17.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:45

Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl'ün Karlıova merkezli depremin 3'üncü gününde Çat ilçesindeki incelemelerine devam etti. İlçede 53 ağır hasarlı konut tespit ettiklerini aktaran Vali Memiş, bugüne kadar 3 bin çadır kurduklarını da bildirdi.

İlçe ziyaretine kaymakamlık binasında yaptığı toplantıyla başlayan Memiş, burada il ve ilçe yetkilileriyle bir araya geldi. Memiş, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Çat'ta bugüne kadar AFAD, Jandarma, Emniyet, Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri marifetiyle 3 bin çadır kurduklarını söyledi.

Başvuruda bulunan tüm vatandaşların çadır ihtiyacının giderildiğini dile getiren Memiş, vatandaşlara gıda kolileri de dağıttıklarını belirtti.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilçede hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz olayın yaşandığı günden itibaren hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara göre az hasarlı 31, orta hasarlı 4, ağır hasarlı 53 konut tespit ettik. İnşallah hafta sonuna kadar bu işi bitireceğiz. Ağır hasarlı konutlarımızın devlet imkanı ile en kısa sürede yapılıp kış mevsimi başlamadan vatandaşlarımıza teslimini yapacağız. Tekrardan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Memiş, açıklamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte ilçeye bağlı Yavi ve Gökçeşeyh Mahallelerinde incelemede bulundu.

Vali Memiş'e Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Kaymakam Tevfik Kumbasar, İlçe Belediye Başkanı Melik Yaşar, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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