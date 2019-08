Vali Memiş, 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından Horasan'da incelemelerde bulundu

24.08.2019 10:47

Erzurum Valisi Okay Memiş, iki gün önce Erzurum'un Horasan ilçesinde 2 kişinin ölümü 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga sonrası Horasan'a giderek güvenlik toplantısı yaptı.



Erzurum Valisi Okay Memiş, burada Horasan Kaymakamı Cüneyt Caner, Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Horasan ilçe Emniyet ve Jandarma birimleri ile bir saati aşkın basına kapalı toplantı yaptı, olayla ilgili gerekli bilgileri aldı. Toplantının ardından Vali Memiş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bildiğiniz üzere iki gün önce, gece saat 22.30 sıralarında Erzurum'un ilçelerinden Horasan'da iki grup vatandaş arasında arbede yaşandı. Olay tamda İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün yakınında cereyan etti. Olayın konusu son derece suç ihtiva eden veya bu kadar büyük bir neticede can kaybına yol açacak kadar önemli bir konu katiyen değil. Yani bir sözlü sataşma iddiası var, bu olay büyüyor büyüyor veya büyütülüyor, sonuç itibariyle bir arbede yaşanıyor. Arkadaşlarımız Horasan Emniyeti olaya zaten yakında olduğu için anında tepki veriyor. Hemen oradaki grupları uzaklaştırmaya çalışıyorlar, önce taraflar şikayetçi olmak üzere Emniyet Müdürlüğüne geliyorlar. Emniyet Müdürlüğüne geldiklerinde orada bir uzlaşı sağlanıyor. Sonuç itibariyle ortada suç ihtiva eden veya Türk Ceza Kanununu açısından suç unsuru oluşturacak bir konu da yok. Hadisenin özü sözlü bir sataşma. Şikayetçi olan taraflar daha sonra uzlaşı halinde Emniyet Müdürlüğünden ayrılıyorlar. Fakat daha sonra konu birileri tarafından biz bunu tabi ki araştırıyoruz, konu malumunuz olduğu üzere adliyeye intikal etti. Konu biraz daha abartılıyor, konu abartılınca bizler yine polis arkadaşlar hemen anında olaya müdahale ediyorlar. Hatta orada olayları yatıştırmak için havaya ateş ediliyor, yani tüm tedbirler alınıyor. Ona rağmen o sırada yaşanan arbede neticesinde maalesef Yavuz Kaya ve Erol Kan isimli vatandaşlarımız hayatını kaybettiler. Hayatını kaybeden bu vatandaşlarımız önce yaralanıyorlar daha sonra hayatlarını kaybediyorlar. Ben hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu arada bu olayların önlenmesi için kahraman bir polisimiz Mustafa Metin Üstünkardeşler kendi hayatını hiçe sayarak olayları yatıştırmaya çalışıyor ve çıkan arbedede maalesef yaralandı. Allah'a şükür şu an hastanede yoğun bakımda durumu iyiye gidiyor. Bu şekilde bir olay cereyan etti. Biz ilçede gerginliğin yaşanmaması için gerekli her türlü tedbirimizi aldık. Takviye ekiplerimizle, hem emniyet hem de jandarmamız görevlendirilen takviye ekipler yaşanan olayın yatışmasını istiyoruz. Ben tüm Horasanlı kardeşlerimi ihtiyatlı ve sakin olmaya davet ediyorum. Devlet herkese eşit mesafededir. Tüm vatandaşlarımızın polisiyiz, tüm vatandaşlarımızın jandarmasıyız, tüm vatandaşlarımızın güvenliği için asayişi sağlamakla görevliyiz. Lakin suçlu veya suçsuzu ayırmakta biriz görevimiz. Biz yaşanan olayda kimler suçlu ise, kimler kabahatli ise bunu ortaya çıkaracağız ve adalete teslim edeceğiz. Bir ilçenin özellikle asayiş ile ilgili konularda genel durumu etki edecek davranışlardan uzak durmasını istirham ediyorum. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri olayların olmamasını gönülden diliyorum. Biz devlet olarak her türlü tedbirimizi aldık, bunun yanı sıra her vatandaşın başına bir polis veya bir jandarma görevlendirirseniz bu sefer doğru bur şey de olmaz, asayiş olayları bozulacaksa da bozulabilir, onun içindir ki biraz da vatandaşlarımızın mutedil olması gerekir. Biraz daha sakin olması gerekir. Ayrıca Horasan gibi bizim en değerli ve en kıymetli ilçelerimiz arasında yer alır. Tarihi misyonu olan son derece değerli bir ilçenin bu şekilde asayiş olayları ile anılmasından da rahatsızlık duyarız. Birkaç tane olumsuz veya davranış içerisinde olan insanlar yüzünden de biz bu ilçenin imajını katiyen bozulmasını istemiyoruz. Buna yönelik tedbirlerimizi de alacağız. Tüm Horasanlı kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Tekrar ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kahraman polisimize de iyileşmesi için dua ediyoruz ve acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin olarak hem idari ve hem de adli tahkikatımızı başlattık. Herhangi bir kusur veya ihmal olup olmadığını netleştireceğiz. Adli süreçte de az önce ifade ettiğim gibi gerekenler yapılacaktır" diye konuştu.



Olayla ilgili her ihtimali değerlendirdiklerini söyleyen Vali Memiş, "Buna yönelik olarak her türlü tedbirlerimizi aldık ve almaya da devam edeceğiz. Belli bir süreye kadar olağanüstü tedbirler alacağız. Lakin olay yeni ve taze henüz vefat eden vatandaşlarımızın defin işlemleri dahi gerçekleşmedi. Adli Tıp boyutu ve diğer işlemler devam etmektedir. Dolayısıyla bu olayların büyümemesini çok isteriz. Daha fazla canın yanmamasını çok isteriz. Büyük bir hadise yokken bu tür olayların olması gerçek kabul edilir bir şey değil. Bu noktada tüm kanaat önderlerini, tüm toplumun ileri gelenlerinin bizlere yardımcı olmasını isteriz. Bu bizim idari tedbirimiz olur. İleride bu tür girişimlerimiz de olabilir. Olaylara körükle gitmek yerine olayların büyümesini önlemek tüm toplumun Horasanlıların bizimle beraber görevleridir. Tüm vatandaşlar bizlerin yanında olmalı" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA