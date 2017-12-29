Vali Mehmet Tekinarslan'ın Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 2017 yılını artık geride bırakarak, yeni heyecanlarla ve büyük umutlarla yeni bir yıla girildiğini söyledi.



Vali Tekinarslan, Yeni yıllar, geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktası olduğunu belirtti. Tekinarslan, "Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi; güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir. 2018 yılının ülkemizde, bölgemizde ve İlimizde acıların yaşanmadığı, huzurun, sükunetin ve barışın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Kilisli hemşehrilerimizle gönülden paylaşıyor, ilimizde görev yapan tüm kamu personelimizin, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve saygıdeğer Kilislilerin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - KİLİS