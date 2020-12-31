Vali Masatlı yılın son günü sağlık çalışanları ile huzurevini ziyaret etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yılın son gününde Suluova Devlet Hastanesi ile Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yılın son gününde Suluova Devlet Hastanesi ile Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kaymakam Abdullah Şen ile Hastane Başhekimi Opr. Dr. Volkan Taşova'dan çalışmaları hakkında bilgiler alan Masatlı, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ardından Hacı Muammer Koca Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Masatlı, yaşlılarla birlikte yeni yıl pastasını kesip yeni yıllarını kutladı.

Masatlı, sağlık çalışanları ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan