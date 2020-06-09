Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki...

Ardahan Valiliğince, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde uygulanan Yalnızçam Kış Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki Günübirlik Tesis ile bir Çocuk Parkı yapımına başlandı.

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki...
09.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:56

Ardahan Valiliğince, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde uygulanan Yalnızçam Kış Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki Günübirlik Tesis ile bir Çocuk Parkı yapımına başlandı.

Vali Mustafa Masatlı, yapım çalışması devam eden iki Günübirlik Tesis ve Çocuk Parkı inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Tesislerden birisi başlangıç bölgesinde ve birisi de zirvede olmak üzere iki Günübirlik Tesis yapılıyor. İnşaat çalışması devam eden günü birlik tesisler ile yine aynı bölgede yapımına başlanılan çocuk parkı inşaatlarını yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, çalışmaların durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Masatlı, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, bölgenin önemli turizm merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yalnızçam Kayak Merkezimiz kristal karı ile ünlü olmakla birlikte, son yıllarda popülaritesi artan kayak merkezlerinden bir tanesidir. Valiliğimiz İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan bir telesiyej, iki teleski hattı ve standartlara uygun yeni açılan modern pist ile 5 adet pistle hizmet vermektedir. Bu sene sosyal ve fiziksel donatıların geliştirilmesine yönelik olarak proje yaptık. Bu proje kış turizm merkezinde fiziki altyapının desteklenmesi üzerine tasarlanmış olup, kayak merkezimizin fiziki altyapısının desteklenmesi ve markalaşmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir. Proje kapsamında kayak merkezimizin başlangıç ve bitiş noktalarında hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet verecek iki günü birlik tesis yapıyoruz. Başlangıç kısmında ki günü birlik tesisimiz bin 110 metrekarelik araç parkımızda yer aldığı bodrum kat ve 317 metrekarelik bir kafeterya, 32 metrekarelik 4 adet hediyelik eşya dükkanı, 100 metrekare kayak odası, kapalı otopark, ısı sistemi ve giyinme odaları ile makine garajı ve depo yer alacak. Şuan inşaatı tamamlanmak üzeredir. Bitiş noktasında ki üst günü birlik tesisimiz ise 60 metrekaresi kapalı alan, 90 metrekaresi ise açık alan olmak üzere 150 metrekarelik ahşaptan bir adet kafeterya olacak şekilde yapıyoruz. Buraya telesiyej ile çıkan vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmeleri ve dinlenmelerine imkan sağlayacak. Bu tesislerimizin bedeli yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olup, inşaat çalışmaları şuan yüzde 45 seviyelerindedir. İnşallah çok kısa bir süre sonra hizmete alacağız. Yine kayak merkezimizde çocukların kış ve yaz aylarında vakit geçirebilecekleri çocuk parkı da yapıyoruz. Bunun da maliyeti 50 bin liradır. Ayrıca Yalnızçam Pisti, Kafkas Pisti, Kür Pisti ve Sahara Pistine ek olarak 3 bin 200 metre uzunluğa sahip Aktaş Pistimizi de yaptık. Bütün bunlarda bizim hedefimiz, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından gelecek olan turistlerin her tür ihtiyacının karşılanmasıdır. Burasının iyi hizmet vermesi, sosyal ve teknik donatılarının iyi olmasıyla mümkün oluyor. Başta Ardahan halkımız olmak üzere, tüm ülkemize ve ülkemize dışarıdan gelen turistlere iyi hizmetler vermesini temenni ediyorum." - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Eşini başından vuran koca, intihara kalkıştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Eski eşini ayağından vurarak rehin alan zanlı: Namusumu temizledim
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:02:06. #1.14#
title