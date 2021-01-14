Vali Masatlı ve eşi, yetim, engelli, yaşlı vatandaşlara ziyaretlerde bulundu

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, yetim, engelli ve yaşlı vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Görme engelli Oktay Ankaralı ve ailesini ziyaret eden Vali Masatlı ve eşi, daha sonra 83 yaşındaki Dursun Bahçıvan'ı ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Eşini 2015 yılında kaybeden Habize Pelitli ile 7 yaşındaki oğlu Efrayim'i ziyaret eden Masatlı çifti, bir süre sohbet etti.

Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Masatlı, hükümetin öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik büyük çalışmalara imza attığını, yapılan desteklerin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini söyledi.

Aileler ise Vali Masatlı ile eşini ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziyaretlerde Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur