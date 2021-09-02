Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı ziyaretlerde bulundu
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Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı ziyaretlerde bulundu

Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, şehit ailesi ve yaşlı vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, şehit ailesi ve yaşlı vatandaşlara ziyaretlerde bulundu.

Masatlı ve eşi, 1992 yılında Batman'da şehit olan astsubay Yılmaz Zengin'in eşi Hatice Zengin'i ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Vali Masatlı, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Masatlı, "Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Lise öğrencisi iki çocuğu ile birlikte yaşayan Samiye Akbulut'u ziyaret eden Vali Masatlı ve eşi, daha sonra 90 yaşındaki Fatma Şentürk'ü ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Masatlı, devletin öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara imza attığını, yapılan çalışmaların büyük bir hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı ziyaretlerde bulundu
Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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