Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: "Havaların ısınmasından rehavete kapılmayın, ev ziyareti yapmayın"
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Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: "Havaların ısınmasından rehavete kapılmayın, ev ziyareti yapmayın"

13.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:16
Vali Masatlı vatandaşlara seslendi:

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) mutasyonları sebebiyle ülke geneli vaka sayılarındaki artışa işaret ederek vatandaşlardan havaların ısınması sebebiyle rehavete kapılmamalarını ve ev ziyareti yapmamalarını istedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, korona virüs (Kovid-19) mutasyonları sebebiyle ülke geneli vaka sayılarındaki artışa işaret ederek vatandaşlardan havaların ısınması sebebiyle rehavete kapılmamalarını ve ev ziyareti yapmamalarını istedi.

Kent merkezinde dolaşarak evlerindeki ve sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

İş yerlerini ziyaret eden Masatlı, esnafların uyguladığı tedbirleri inceledi. - AMASYA

Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: 'Havaların ısınmasından rehavete kapılmayın, ev ziyareti yapmayın'
Vali Masatlı vatandaşlara seslendi: 'Havaların ısınmasından rehavete kapılmayın, ev ziyareti yapmayın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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