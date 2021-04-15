Vali Masatlı: "Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak"
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Vali Masatlı: "Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vali Masatlı: 'Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak'

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizin 5. OSB'si olan Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacaktır" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "İlimizin 5. OSB'si olan Taşova Karma OSB Amasya ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacaktır" dedi.

Organize sanayi bölgeleri üst kurul toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, kentin sanayi altyapısını güçlendirmek amacıyla ilk etapta mevcut organize sanayi bölgelerinin genişleme çalışmalarını başlattıklarını daha sonra Taşova'nın mevcut konumu ve potansiyelini göz önünde bulundurarak ilçede karma OSB kurulması için çaba sürdürdüklerini belirtti.

Yoğun çalışmalar ve çeşitli bakanlıklarla gerçekleşen istişareler neticesinde Amasya Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesinin 363 sicil numarasıyla kurulduğuna değinen Masatlı, "Bu sürecin olumlu olarak neticelenmesinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni kurulan Taşova OSB hem ilçemizin hem de Amasya'nın ekonomisi ve istihdamına büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelerle de mevcut OSB'lerin arıtma tesislerinin yatırım programına alınmasının kararlaştırıldığına da dikkat çeken Mustafa Masatlı, OSB'lerdeki genişleme çalışmalarında ise son aşamaya gelindiğini vurguladı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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