Vali Masatlı: "Tarım ve hayvancılık alanındaki projelerimiz devam edecek"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Üreticilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına tarım ve hayvancılık alanındaki projelerimiz devam edecek" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Üreticilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek adına tarım ve hayvancılık alanındaki projelerimiz devam edecek" dedi.

Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında temin edilen 20 adet damızlık mandanın üreticilere teslim edildiği programa katılan Vali Masatlı, "20 damızlık hayvanın toplam maliyeti 245 bin TL olup bu bedel İl Özel İdaremiz tarafından finanse edilmiştir. Bu noktada üreticilerimizden gayretle çalışmalarını ve hayvan varlıklarını artırarak hem kendilerine gelir elde etmelerini, hem de ilimiz ekonomisine katma değer sağlamalarını beklemekteyiz. Destek devletimizden, gayret üreticilerimizden, bereket de Allah'tandır" diye konuştu.

210 bin adedin üzerinde küçükbaş, 203 bin civarında ise büyükbaş hayvan bulunan kentte tarımın ve hayvancılığın gelişmesine yönelik projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Masatlı, "Tüm bu projelerin hazırlanmasında ve kırsalda yaşayan çiftçimizin, üreticimizin yaşam standartlarının yükseltilmesinde büyük pay sahibi olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dağıtımını yaptığımız damızlık hayvanlarını üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin'in Anadolu Mandası Üretimini Geliştirme Projesinin önemine ilişkin bilgiler verdiği programa, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Onur Kurnaz ve MHP İl Başkanı Şuayip Ak da katıldı.

Proje kapsamında temin edilen 20 damızlık hayvan hak sahiplerine teslim edildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı