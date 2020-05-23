Vali Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi
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Vali Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte yeni tip koronavirüskapsamında uygulanan kısıtlama tedbirlerini denetledi.

23.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:53

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte yeni tip koronavirüskapsamında uygulanan kısıtlama tedbirlerini denetledi.

Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ünsal Halay ve diğer yetkililerle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının tedbirlerinin yoğunlaştığı Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı, Ardahan-Artvin yolu ile Ardahan-Kars yolu kavşaklarını ziyaret etti.

Burada görevlilerle selamlaşan Masatlı, alınan tedbirlerin vatandaşın sağlığı ve güvenliği için olduğunu, bu nedenle tedbirlerde görev alanlara teşekkür etti.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü il geneli sorunsuz geçirdiklerini söyledi.

Tedbirlerin ve uygulamaların salgınla baş etmek için alındığını vurgulayan Masatlı, "şunları kaydetti:

"Bu tedbirler doğrultusunda gösterilen gayret ve çabalarımızın tamamı vatandaşımızın sağlığı için. Bugüne kadar ülke olarak başarılı bir şekilde mücadelemizi sürdürdük. İnşallah bundan sonrada böyle olacak. Devlet-millet iş birliğinde baş etmediğimiz bir konu olmadı. Bugün de bu süreçte bu iş birliğini gördük şükürler olsun. İnşallah bu çalışmalarımızın meyvesini en kısa sürede almış olacağız."

Masatlı ve beraberindekiler daha sonra Kura Nehri'nin Lezet-i Kür mevkisine geçti.

Vali Masatlı, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerini denetledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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