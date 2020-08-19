Vali Masatlı, korona virüs uygulamalarını denetledi
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Vali Masatlı, korona virüs uygulamalarını denetledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledi.

Vali Masatlı, korona virüs uygulamalarını denetledi
19.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:01

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla işletme sahipleri ve vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Masatlı, salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini istedi.

Denetime, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker ile İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Özgür Dalkıran da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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