Vali Masatlı, Günübirlik Tesis ve Çocuk Parkı inşaatını inceledi
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Vali Masatlı, Günübirlik Tesis ve Çocuk Parkı inşaatını inceledi

Yalnızçam Kayak Merkezinde uygulanan Yalnızçam Kış Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki Günübirlik Tesis ile bir çocuk parkı yapımına başlandı.

Vali Masatlı, Günübirlik Tesis ve Çocuk Parkı inşaatını inceledi
07.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:12

Yalnızçam Kayak Merkezinde uygulanan Yalnızçam Kış Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki Günübirlik Tesis ile bir çocuk parkı yapımına başlandı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yapım çalışması devam eden iki Günübirlik Tesis ve Çocuk Parkı inşaatlarında incelemelerde bulundu. Tesislerden birisi başlangıç bölgesinde ve birisi de zirvede olmak üzere iki Günübirlik Tesis yapılıyor. İnşaat çalışması devam eden günü birlik tesisler ile yine aynı bölgede yapımına başlanılan çocuk parkı inşaatlarını yerinde inceleyen Vali Masatlı, çalışmaların durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bölgenin önemli turizm merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Vali Masatlı, "Yalnızçam Kayak Merkezimiz kristal karı ile ünlü olmakla birlikte, son yıllarda popülaritesi artan kayak merkezlerinden bir tanesidir. Valiliğimiz İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan bir telesiyej, iki teleski hattı ve standartlara uygun yeni açılan modern pist ile 5 adet pistle hizmet vermektedir. Bu sene sosyal ve fiziksel donatıların geliştirilmesine yönelik olarak proje yaptık. Bu proje kış turizm merkezinde fiziki altyapının desteklenmesi üzerine tasarlanmış olup, kayak merkezimizin fiziki altyapısının desteklenmesi ve markalaşmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir. Proje kapsamında kayak merkezimizin başlangıç ve bitiş noktalarında hem yerli hem de yabancı turistlere hizmet verecek iki günü birlik tesis yapıyoruz. Başlangıç kısmında ki günü birlik tesisimiz bin 110 metrekarelik araç parkımızda yer aldığı bodrum kat ve 317 metrekarelik bir kafeterya, 32 metrekarelik 4 adet hediyelik eşya dükkanı, 100 metrekare kayak odası, kapalı otopark, ısı sistemi ve giyinme odaları ile makine garajı ve depo yer alacak. Şuan inşaatı tamamlanmak üzeredir. Bitiş noktasında ki üst günü birlik tesisimiz ise 60 metrekaresi kapalı alan, 90 metrekaresi ise açık alan olmak üzere 150 metrekarelik ahşaptan bir adet kafeterya olacak şekilde yapıyoruz. Buraya telesiyej ile çıkan vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmeleri ve dinlenmelerine imkan sağlayacak. Bu tesislerimizin bedeli yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olup, inşaat çalışmaları şuan yüzde 45 seviyelerindedir. İnşallah çok kısa bir süre sonra hizmete alacağız. Yine kayak merkezimizde çocukların kış ve yaz aylarında vakit geçirebilecekleri çocuk parkı da yapıyoruz. Bunun da maliyeti 50 bin liradır. Ayrıca Yalnızçam Pisti, Kafkas Pisti, Kür Pisti ve Sahara Pistine ek olarak 3 bin 200 metre uzunluğa sahip Aktaş Pistimizi de yaptık. Bütün bunlarda bizim hedefimiz, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından gelecek olan turistlerin her tür ihtiyacının karşılanmasıdır. Burasının iyi hizmet vermesi, sosyal ve teknik donatılarının iyi olmasıyla mümkün oluyor. Başta Ardahan halkımız olmak üzere, tüm ülkemize ve ülkemize dışarıdan gelen turistlere iyi hizmetler vermesini temenni ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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