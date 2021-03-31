Vali Masatlı Gümüşhacıköy'de Kovid-19 denetimine katıldı
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Vali Masatlı Gümüşhacıköy'de Kovid-19 denetimine katıldı

Anadolu Ajansı / Murat Demirci - Haberler | Güncel
Vali Masatlı Gümüşhacıköy'de Kovid-19 denetimine katıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetime katıldı.

Masatlı, ilçe merkezindeki denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İşletmeci, çalışan ve vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, Amasya'nın risk durumunu kırmızıdan turuncuya, daha sonra sarıya ve maviye dönüştürmek için seferberlik başlattıklarını söyledi.

Masatlı, "Önemli olan vatandaşlarımızın kendilerinin duyarlılık gösterip gönüllü olarak kurallara uymalarıdır. Sağlıkçılarımız, kolluk kuvvetlerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın mensupları olmak üzere sahada vatandaşlarımızı uyararak, kuralları hatırlatarak bu hastalığı biran önce ilimizden def edip özlediğimiz günlere kavuşmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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