Vali Masatlı: "En kısa sürede Taşova OSB'yi faaliyete geçirerek yatırımcılara yer tahsisine başlamak istiyoruz"
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Vali Masatlı: "En kısa sürede Taşova OSB'yi faaliyete geçirerek yatırımcılara yer tahsisine başlamak istiyoruz"

Vali Masatlı: 'En kısa sürede Taşova OSB'yi faaliyete geçirerek yatırımcılara yer tahsisine başlamak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "En kısa sürede Taşova OSB'nin faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları bitirmek ve yatırımcılara yer tahsisine başlamak istiyoruz" dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "En kısa sürede Taşova OSB'nin faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaları bitirmek ve yatırımcılara yer tahsisine başlamak istiyoruz" dedi.

Geçen ay resmen kurulan ve kentin 5. OSB'si olan Taşova Karma OSB'nin önemli katkı sağlayacağını belirten Vali Masatlı, "Amasya'nın sanayi potansiyelini üst seviyede kullanmak ancak OSB'lerimizi genişletmekle mümkün olabilecektir. Taşova OSB'nin faal hale gelmesi ve diğer OSB'lerimizdeki genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Amasya ekonomisi daha da büyüyecek ve sanayi istihdamımız artacaktır" diye konuştu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın uyguladığı Katma Değerli Üretim Altyapısının Desteklenmesi Mali Destek Programından yüzde 28'lik oranla en çok payı Amasya'nın aldığına değinen Mustafa Masatlı, "Bu projelerle ilimizdeki Amasya OSB, Merzifon OSB, Suluova Karma OSB ve Suluova Besi OSB'nin altyapıları güçlendirilecek ve marka değerleri artacaktır. Bu kapsamda OKA ve OSB'lerimiz arasında destekleme protokolleri de imzalanmış olup 6 Mayıs 2021 günü itibariyle proje eğitimlerine başlanacaktır" şeklinde konuştu.

Amasya, Merzifon ve Suluova OSB'nin arıtma tesislerinin kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yaptıkları görüşmelerin olumlu neticelendiğini ve arıtma tesislerinin 2021 yılı yatırım programına dahil edildiğini vurgulayan Masatlı'nın başkanlığındaki OSB üst kurul toplantısında genişleme çalışmaları, atıksu arıtma tesisi çalışmaları, OKA Mali Destek Programı ve Taşova OSB'nin faaliyete geçme süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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