Vali Masatlı denetimlere katıldı
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Vali Masatlı denetimlere katıldı

Vali Masatlı denetimlere katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'da korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamından Vali Mustafa Masatlı'nın da katılımıyla "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı.

Amasya'da korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamından Vali Mustafa Masatlı'nın da katılımıyla "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" yapıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent merkezinde polis kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlere katıldı.

Denetimde ekiplerce durdurulan araç sürücülerine Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısında bulunan Vali Masatlı, kısmi kapanma süreci hakkında da bilgi verdi.

Vali Masatlı, burada yaptığı açıklamada, salgının yayılımının kontrol altına alınması için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Herkesin tedbirlere titizlikle uymasını isteyen Masatlı, "Kurallara uyan vatandaşlarımıza, görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren denetim ekiplerimiz ile güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın salgının kontrol altına alınmasına destek olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Vali Masatlı denetimlere katıldı
Vali Masatlı denetimlere katıldı
Vali Masatlı denetimlere katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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